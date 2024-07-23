Флагман Xiaomi 15 Pro станет эксклюзивом для Китая, а Xiaomi 15 Ultra выйдет в 2025 году

По последним информационным сообщениям на платформе Weibo стало известно о работе компании Xiaomi над новыми моделями смартфонов серии Xiaomi 15, предназначенными для китайского рынка.

Инсайдер с именем Experience поделился интересными деталями о будущих устройствах.

Особенностью серии Xiaomi 15 является использование кодовых названий, основанных на мифологических фигурах. Например, флагманский смартфон Xiaomi 15 Pro получил кодовое название «Хаотиан», восходящее к верховному богу из древнекитайской мифологии.

Как выяснилось, Xiaomi 15 Pro будет эксклюзивом для китайского рынка, в то время как модели Xiaomi 15 и 15 Ultra будут доступны по всему миру.

Новый пост на Weibo также раскрывает дополнительные детали о будущих моделях. Xiaomi 15 получил кодовое имя «Dada», а Xiaomi 15 Pro сохранил кодовое имя «Haotian».

Ожидается, что серия Xiaomi 15 будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 4, который дебютирует в октябре. Дизайн моделей 15 и 15 Pro остается неизменным, но возможны некоторые изменения в конструкции задней камеры.

В дополнение к общему повышению производительности, серия Xiaomi 15 будет включать в себя ультразвуковые датчики отпечатков пальцев на экране, большую емкую батарею и телеобъективный перископ. Также на смартфонах дебютирует новая HyperOS 2.0 от Xiaomi.

Еще инсайдеры сообщают, что в этом году скорее всего не будет запущен Xiaomi 15 Ultra. Это устройство, оснащенное процессором Snapdragon 8 Gen 4, предположительно будет выпущено в первой половине 2025 года.

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