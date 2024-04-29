Флагман Vivo X100 Ultra окажется далеко за пределами бюджетной категории

По словам менеджера по продукции Vivo, смартфон X100 Ultra не будет дешевым. Хотя конкретная цена устройства пока неизвестна, предполагается, что она будет соответствовать его премиум-характеристикам.

Согласно утечкам, X100 Ultra станет вершиной серии X100 и будет иметь мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, возможно, перископический телеобъектив с разрешением до 200 МП, а также высококачественный дисплей и емкий аккумулятор.

По некоторым данным, цена базовой модели окажется в районе 915 долларов, но комментарий представителя Vivo указывает на то, что X100 Ultra будет стоить значительно больше.

Официальная презентация устройства, а также моделей X100s и X100s Pro ожидается в мае.