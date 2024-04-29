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Флагман Vivo X100 Ultra окажется далеко за пределами бюджетной категории

Автор На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

По словам менеджера по продукции Vivo, смартфон X100 Ultra не будет дешевым. Хотя конкретная цена устройства пока неизвестна, предполагается, что она будет соответствовать его премиум-характеристикам.

Флагман Vivo X100 Ultra окажется далеко за пределами бюджетной категории

Согласно утечкам, X100 Ultra станет вершиной серии X100 и будет иметь мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, возможно, перископический телеобъектив с разрешением до 200 МП, а также высококачественный дисплей и емкий аккумулятор.

По некоторым данным, цена базовой модели окажется в районе 915 долларов, но комментарий представителя Vivo указывает на то, что X100 Ultra будет стоить значительно больше.

Официальная презентация устройства, а также моделей X100s и X100s Pro ожидается в мае.

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