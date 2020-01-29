Флагман Sony Xperia совершит прорыв по автономности

Sony в 2020 году намерена выпустит много новых смартфонов и первые аппараты будут представлены на выставке Mobile World Congress 2020 в Барселоне.

Данное мероприятие начнет работать 24 февраля. В его рамках состоится презентация преемника Xperia 1, а также других смартфонов.

Как будет называться флагманский аппарат пока неизвестно, и за последнее время были озвучены разные варианты — Xperia 0, Xperia 1.1, Xperia 1.2 и Xperia 2.

Уже известно, что преемник Xperia 1 получит батарею на 4400 мАч. Этого конечно давно не рекордный показатель в смартфоне, но в смартфонах Sony такая батарея будет использоваться впервые.

В Xperia 1 емкость аккумулятора составляет 3300 мА·ч. Ранее сообщалось, что во флагманском Xperia будет установлен 4К-дисплей и процессор Snapdragon 865.