Флагман от Xiaomi с поддержкой 100-ваттной зарядки поступил в производство

Скоро на рынке появятся смартфоны с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

С таким блоком питания будут выпускать флагманские аппараты компании Oppo и Vivo, но возможно такую мощную зарядку получат и другие бренды, входящие в концерн BBK.

Через неделю будет представлен игровой смартфон Legion от компании Lenovo.

Известно, что в этом аппарате будет реализована поддержка 90 Вт зарядки, а позже появится еще один аппарат, в котором реализуют 100 Вт зарядку.

Это уже будет устройство от компании Xiaomi. По данным инсайдеров, китайский производитель уже начал производство будущей новинки, в комплекте с которой будет 100 Вт блок питания.

Что это за смартфон пока неизвестно, но есть предположение, что это Mi Mix 4. При этом не исключается, что будет представлен совершенно новая линейка флагманской серии.

Авторитетный сетевой информатор Digital Chat Station еще сообщил, что неизвестный смартфон от Xiaomi еще получит быструю беспроводную зарядку, но ее мощность пока не раскрывается.