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Флагман от компании Nubia получит камеру-невидимку

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Nubia готовится представить свой новый флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra. Компания уже раскрыла некоторые детали дизайна и особенностей устройства.

Один из тизеров демонстрирует технологию подэкранной фронтальной камеры, которая не будет видна на дисплее. Для этого были использованы передовые разработки BOE, включая материал Q9+ и технологию Under Display Camera пятого поколения. Для оптимизации цвета дисплея смартфон также использует дополнительный чип.

Основная камера Nubia Z60 Ultra будет тройной. Она будет включать 50-мегапиксельный датчик с фокусным расстоянием 18 мм, 50-мегапиксельный датчик с фокусным расстоянием 35 мм и 64-мегапиксельный перископический телеобъектив с фокусным расстоянием 85 мм. Все три камеры также будут поддерживать оптическую стабилизацию изображения (OIS).

Смартфон будет работать на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3 с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Емкость аккумулятора составит огромные 6000 мАч.

Официальный анонс Nubia Z60 Ultra состоится в Китае 19 декабря, и тогда же станет известна его цена.

Флагман от компании Nubia получит камеру-невидимку Флагман от компании Nubia получит камеру-невидимку

 

Nubia Z60 Ultra
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