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Флагман OnePlus 12 получит аккумулятор на 5 400 мАч

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Портал Smartprix раскрыл некоторые характеристики смартфона OnePlus 12. Ранее этот источник публиковал рендерные изображение будущего флагмана, причем рендеры были сделаны авторитетным сетевым информатором OnLeaks.

Сейчас Smartprix раскрывает технические характеристики смартфона. В OnePlus 12 будет установлена батарея на 5400 мАч. Стоит отметить, что большинство флагманских смартфонов обладают аккумулятором менее 5000 мАч.

Также отмечается, что смартфон будет поддерживать 100 Вт зарядку, при том что ранее утверждалось что устройство можно будет заряжать блоком питания на 150 Вт.

В основе OnePlus 12 будет лежать процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, об объеме памяти пока ничего не сообщается.

Известно, что в китайском смартфоне будет 6,7-дюймовый OLED экран с частотой обновления 120 Гц.

Основная камера получит тройной модуль с датчиками на 50, 50 и 64 Мп, причем впервые смартфон OnePlus получит перископный объектив.

OnePlus 12
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