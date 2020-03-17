Флагман Motorola со 108-Мп камерой представили на рендерах

Речь идет о модели с названием Motorola Edge+, которую решили показать на рендерных изображениях, основанных на инсайдерских данных.

Уже известно, что флагманский смартфон будет иметь 108 Мп основную камеру, которая будет работать с 16 Мп датчиков и 8 Мп телевиком с трехкратным зумом.

Селфи-камеру расположат в левом верхнем углу экрана. К слову дисплей получит диагональ 6,5-6,8 дюйма с частотой обновления 90 Гц.

Также модели приписывают 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 5 170 мАч. Работать Motorola Edge+ будет под управлением ОС Android 10, а еще в нем будет обычный разъём для наушников и USB-C.