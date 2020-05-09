Флагман Motorola Edge+ представили на живой фотографии

Новый смартфон на европейском рынке должен появится уже в этом месяце по предварительной цене 1 199 евро.

Пока же в Сети появилась новая фотографии флагмана с названием Motorola Edge+.

Этот аппарат будет оснащен 6,7-дюймлвым экраном с частотой обновления 90 Гц, в котором будет каплевидный вырез под селфи-камеру разрешением 25 Мп.

На задней панели будет 108-Мп основная камера с трёхкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.

Еще один модуль имеет разрешение 16 Мп и это ульташирокоугольная камера с поддержкой видео до 6К.

Еще в смартфон установят 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, а еще в нем будет аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой 18-вватной зарядки.