Флагман Meizu 17 с 5G будет представлен в апреле

Флагман Meizu 17 с 5G будет представлен в апреле15.03.2020 17:15
Точную дату презентации компания объявит позднее.
При этом представители Meizu заявили, что несмотря на задержку разработки и производства нового флагмана Meizu 17, он будет представлен в следующем месяце.
Подробности о смартфоне официально не раскрывают, но ранее инсайдеры опубликовали немало информации.
В компании лишь подтвердили наличие в Meizu 17 поддержки 5G. По неофициальным данным, смартфон будет оснащен OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц.
Процессор будет установлен Snapdragon 865. Также известно о наличии ОЗУ LPDDR5, UFS 3.0, Wi-Fi 6 и NFC-модуле. Другие подробности пока не раскрываются.
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