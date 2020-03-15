Флагман Meizu 17 с 5G будет представлен в апреле

Точную дату презентации компания объявит позднее.

При этом представители Meizu заявили, что несмотря на задержку разработки и производства нового флагмана Meizu 17, он будет представлен в следующем месяце.

Подробности о смартфоне официально не раскрывают, но ранее инсайдеры опубликовали немало информации.

В компании лишь подтвердили наличие в Meizu 17 поддержки 5G. По неофициальным данным, смартфон будет оснащен OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц.

Процессор будет установлен Snapdragon 865. Также известно о наличии ОЗУ LPDDR5, UFS 3.0, Wi-Fi 6 и NFC-модуле. Другие подробности пока не раскрываются.