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Флагман iQOO Neo3 оценен от 380 долларов

23.04.2020 22:28

Ассортимент бренда iQOO пополнился новым смартфоном Neo3. В основе этого аппарата лежит процессор Snapdragon 865, при этом стоимость смартфона составляет менее 400 долларов.
Китайский бренд iQOO представил свой новый смартфон с флагманским процессором и дисплеем с частотой обновления 144 Гц.

Новинка получила название Neo3. В ней установлен IPS экран диагональю 6,57 дюйма и разрешением Full HD. Заявлена поддержка HDR10 и 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Флагман iQOO Neo3 оценен от 380 долларов

Такой экран хорошо подойдет для игр, а высокую производительность в них обеспечит не только Snapdragon 865, но также до 12 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель UFS 3.1.

К тому же в аппарате реализовали систему охлаждения, обеспечивающую снижение температуры чипа на 10 градусов.

На тыльной стороне аппарата разместили 48 Мп основной объектив, 8 Мп широкоугольный и 2 Мп датчик для макросьемки.

Флагман iQOO Neo3 оценен от 380 долларов

Фронтальная камера размещена в отверстии экрана, а ее разрешение составляет 16 Мп. В продажу iQOO Neo3 поступит 29 апреля.

Сейчас на новинку можно оформить предварительный заказ. Для покупки предлагаются версии 6/128 ГБ за $380, 8/128 ГБ за $425, 8/256 ГБ за $480 и 12/128 ГБ за 465 ГБ.

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