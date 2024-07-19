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Флагман iPhone 15 Pro подешевел в России почти в два раза

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

В России продолжают мониторить цены на устройства яблочной компании.

Как выяснил портал Hi-Tech Mail.ru, появились выгодные предложения по продаже iPhone 15 Pro Max. Если сравнивать цены с теми, что были на старте продаж, iPhone 15 Pro подешевел в России почти в два раза.

iPhone 15 Pro Max отличается от предыдущих моделей прочным корпусом из титана, мощным процессором Apple A17 Pro, который позволяет запускать игры для ПК и консолей, наличием скоростного разъема USB Type-C, тройной камерой на 48 Мп с перископическим телеобъективом, обеспечивающим пятикратное оптическое приближение, а также новой программируемой кнопкой действия, заменяющей переключатель беззвучного режима.

В начале продаж осенью 2023 года средняя цена iPhone 15 Pro Max в российских магазинах составляла от 189 до 200 тыс. рублей.

Однако к середине июля 2024 года стоимость этого смартфона заметно упала и теперь составляет в среднем 112 тыс. рублей. Таким образом, цена снизилась больше чем на 40%, а в отдельных случаях можно найти варианты даже за 101 тыс. рублей.

 

 

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