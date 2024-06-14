Главная » Новости

Флагман iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 40% до 115 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

Флагманский смартфон iPhone 15 Pro Max от компании Apple значительно снизил свою цену в России — на 40%. Этот самый мощный и дорогой смартфон, вышедший в осенний период 2023 года, первоначально продавался в российских магазинах по цене от 189 до 200 тысяч рублей.

Однако спустя почти девять месяцев его цена снизилась до 115 тысяч рублей и ниже, что составляет скидку в 40% от первоначальной стоимости, сообщил Hi-Tech Mail.ru.

iPhone 15 Pro Max имеет прочный корпус из титана, мощный флагманский процессор Apple A17 Pro, разъем USB-C, программируемую кнопку действия и тройную камеру.

Камера состоит из основного датчика на 48 Мп, ультраширокоугольного с разрешением 12 Мп и перископического телеобъектива на 12 Мп с пятикратным оптическим приближением.

 

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.