Флагман iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 40% до 115 тыс. рублей

Флагманский смартфон iPhone 15 Pro Max от компании Apple значительно снизил свою цену в России — на 40%. Этот самый мощный и дорогой смартфон, вышедший в осенний период 2023 года, первоначально продавался в российских магазинах по цене от 189 до 200 тысяч рублей.

Однако спустя почти девять месяцев его цена снизилась до 115 тысяч рублей и ниже, что составляет скидку в 40% от первоначальной стоимости, сообщил Hi-Tech Mail.ru.

iPhone 15 Pro Max имеет прочный корпус из титана, мощный флагманский процессор Apple A17 Pro, разъем USB-C, программируемую кнопку действия и тройную камеру.

Камера состоит из основного датчика на 48 Мп, ультраширокоугольного с разрешением 12 Мп и перископического телеобъектива на 12 Мп с пятикратным оптическим приближением.