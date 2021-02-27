Флагман Huawei P50 получит дюймовый датчик камеры Sony IMX800

Ведущий в мире производитель датчиков изображения для смартфонов недавно сообщил, что намерен выпустить матрицу IMX800 рекордного размера.

Новый сенсор от Sony получит рекордный размер 1 дюйм, и по новым данным, его дебют состоится в китайском камерофоне Huawei P50, причем большой сенсор будет установлен во всей линейке P50.

Отличие смартфонов Huawei P50 будет заключаться в наборе камер, но основной модуль камеры у всех моделей будет одинаковый — IMX800.

По данным сетевых источников, у P50 Pro+ помимо рекордно большого датчика еще установят теле-фото, широкоугольный объектив, перископ и датчик измерения глубины сцены.

Huawei P50 и P50 Pro оснастят одинаковым набором, но Pro получит улучшенный теле-фото модуль и перископ.

Ранее сообщалось, что сенсор IMX800 установят и в Google Pixel 6.