Флагман Huawei Mate 40 не получит подэкранную камеру

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.5 EUR/RUB: 79.22 BTC/USD: 8756.9

5 августа : воскресенье

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Флагман Huawei Mate 40 не получит подэкранную камеру

04.07.2020 18:56

Ранние патенты китайской компании, а также созданные макеты смартфонов, указывали на то, что новый Huawei Mate 40 может выйти с подэкранной камерой.
На выход смартфона с таким решением указывали многие инсайдеры и специалисты, но похоже эти ожидания не оправдываются.

Дело в том, что реализация камеры под экраном имеет ряд проблем, которые нужно решать. Они связаны в первую очередь с качеством съемки, но существуют и другие проблемы.

Иными словами, на доработку технологии требуется время и судя по всему флагман Huawei Mate 40 не получит подэкранную камеру.

Внедрение такой технологии отложат как минимум на год, а до этого времени работа над ней будет продолжаться.

Если же говорить о смартфоне Huawei Mate 40, то ему приписывают экран с частотой обновления 90 Гц, а также новый процессор Kirin 1000 или Kirin 1020.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги