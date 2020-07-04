Ранние патенты китайской компании, а также созданные макеты смартфонов, указывали на то, что новый Huawei Mate 40 может выйти с подэкранной камерой.

На выход смартфона с таким решением указывали многие инсайдеры и специалисты, но похоже эти ожидания не оправдываются.

Дело в том, что реализация камеры под экраном имеет ряд проблем, которые нужно решать. Они связаны в первую очередь с качеством съемки, но существуют и другие проблемы.

Иными словами, на доработку технологии требуется время и судя по всему флагман Huawei Mate 40 не получит подэкранную камеру.

Внедрение такой технологии отложат как минимум на год, а до этого времени работа над ней будет продолжаться.

Если же говорить о смартфоне Huawei Mate 40, то ему приписывают экран с частотой обновления 90 Гц, а также новый процессор Kirin 1000 или Kirin 1020.