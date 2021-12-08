ФК «Лион» продал нейминговые права на новую арену на восемь лет

Французский футбольный клуб «Лион» планирует начать строительство новой многофункциональной арены в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба команды.

При этом клуб подписал договор по продаже нейминговых прав на стадион с поставщиком компьютерной техники и ПО LDLC Group сроком на восемь лет.

Отметим, что ближайший матч ФК «Лион» проведет в рамках 18-го тура Лиги Франции 12-го декабря, где сыграет с командой «Лилль». Свои котировки уже предложили БК (какие из них работают с оператором Билайн, читайте тут).

Соглашение между клубом и LDLC Group вступит в силу в 2022 году со дня начала строительства объекта.

Точная дата окончания строительства пока неизвестна. Подробности стоимости сделки также не раскрываются.

Из заявления руководства «Лион» можно сделать вывод, что подрядчиком строительства новой LDLC Arena станет архитектурная компания Populous and Citinea.

Глава французского футбольного клуба Жан-Мишель Ола заявил, что они стремятся сделать LDLC Arena ведущей площадкой в Европе. И что для этого клубу потребовались преимущества опыта и образцового подхода компании LDLC Group.

Известно, что новая арена LDLC Arena будет вмещать от 12-ти до 16-ти тысяч зрителей и проводить от 100 до 120-ти мероприятий в год. В число таких мероприятий войдут баскетбольные матчи Евролиги, киберспортивные соревнования, масштабные ярмарки, а также концерты и семинары.