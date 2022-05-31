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Физлица и самозанятые не смогут загружать мобильные приложения в RuStore

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Новый отечественный магазин Android-приложений RuStore не позволяет загружать на площадку программы, разработанные физическими лицами или самозанятыми.
Напомним, RuStore создан компанией VK под патронажем Минцифры, это новейший магазин приложений для Android, в котором есть программы, удаленные из Google Play.

Как написали в письме для разработчиков: «Для регистрации [разработчика] в RuStore необходимо наличие компании или ИП. Это обязательное условие, без которого верификация невозможна».

При этом в маркетплейсе NashStore для Android смартфонов таких ограничений нет, там свои приложения могут публиковать и физические лица и самозанятые.

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