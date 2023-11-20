Физик РАН Федоров: Вместе с квантовыми компьютерами будет и квантовый интернет

Физик Алексей Федоров в интервью РИА Новости заявил, что квантовые технологии будут иметь широкое применение в будущем, и для их развития существенную роль сыграет интернет. Он отметил, что квантовые компьютеры способны решать множество задач, а квантовые алгоритмы позволят анализировать параметры новых материалов, лекарств и сложных молекул.

Главная проблема в настоящее время заключается в масштабировании квантовых вычислений. Сохранение качества контроля над кубитами при этом является сложной задачей. Однако, по мнению Федорова, есть решение — объединение квантовых процессоров промежуточного масштаба в единую сеть.

Это приведет к появлению квантового интернета, который сможет обеспечить большую вычислительную мощность. Такая сеть предоставит огромный потенциал для решения множества вычислительных задач.

Однако на данный момент квантового интернета еще не существует, так как для его работы требуются специальное «железо» и передача данных, а также разработка новых телекоммуникаций, алгоритмов квантового софта и архитектур квантовых вычислительных устройств.

Федоров отметил, что в ближайшее время можно ожидать достижения пределов масштабирования. Однако пока неясно, насколько эти пределы фундаментальны и насколько далеко можно продвинуться в развитии квантовых технологий. В любом случае, новые идеи и исследования являются необходимыми для дальнейшего прогресса в этой области.