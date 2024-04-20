Физик Нуруллаев: смартфон нельзя оставлять на ночь возле головы

Электромагнитные волны, излучаемые большинством устройств вокруг нас, представляют особую опасность. Это касается не только смартфонов, но и Wi-Fi-роутерав, электрических зубных щёток и даже холодильников.

Смартфоны излучают несколько видов излучений, включая микроволновые, радиоволновые, инфракрасные излучения и низкочастотные волны.

Как рассказал Эргаш Нуруллаев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского национального исследователя политехнического университета, именно низкочастотные волны являются наиболее опасными, так как их частота коррелирует с колебаниями молекул головного мозга.

Когда мы ведем телефон к уху, происходит резонансное колебание волны, и это может привести к разрушению этих мозговых клеток. Поэтому телефон не нужно оставлять возле головы на ночь, а лучше убирать его подальше от себя.

Особая уязвимость к микроволновому излучению маленьких детей, у которых родничок еще не сросся, и их ткани лучше отражают электромагнитные лучи.

Чтобы защититься от вредного воздействия, рекомендуется использовать алюминиевую пластинку в чехле для смартфона, чтобы она была преградой для преобразования.

Также рекомендуется не держать телефон слишком близко к уху во время звонка и не подносить его рядом с головой ночью или под подушкой.

Эксперты предупреждают, что непрерывное использование мобильных устройств может иметь негативные последствия через 40-50 лет, такие как заболевания иммунной системы, инфекционные заболевания и различные формы рака.

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