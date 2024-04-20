Главная » Новости

Физик Нуруллаев: смартфон нельзя оставлять на ночь возле головы

Автор На чтение 2 мин Просмотров 11 Опубликовано

Электромагнитные волны, излучаемые большинством устройств вокруг нас, представляют особую опасность. Это касается не только смартфонов, но и Wi-Fi-роутерав, электрических зубных щёток и даже холодильников.

Физик Нуруллаев: смартфон нельзя оставлять на ночь возле головы

Смартфоны излучают несколько видов излучений, включая микроволновые, радиоволновые, инфракрасные излучения и низкочастотные волны.

Как рассказал Эргаш Нуруллаев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского национального исследователя политехнического университета, именно низкочастотные волны являются наиболее опасными, так как их частота коррелирует с колебаниями молекул головного мозга.

Когда мы ведем телефон к уху, происходит резонансное колебание волны, и это может привести к разрушению этих мозговых клеток. Поэтому телефон не нужно оставлять возле головы на ночь, а лучше убирать его подальше от себя.

Особая уязвимость к микроволновому излучению маленьких детей, у которых родничок еще не сросся, и их ткани лучше отражают электромагнитные лучи.

Чтобы защититься от вредного воздействия, рекомендуется использовать алюминиевую пластинку в чехле для смартфона, чтобы она была преградой для преобразования.

Также рекомендуется не держать телефон слишком близко к уху во время звонка и не подносить его рядом с головой ночью или под подушкой.

Эксперты предупреждают, что непрерывное использование мобильных устройств может иметь негативные последствия через 40-50 лет, такие как заболевания иммунной системы, инфекционные заболевания и различные формы рака.

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.