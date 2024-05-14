Физическая активность детей в КНР выросла на фоне закона о сидячем образе жизни

Такие законы могут стать частью национальной политики по здоровью и применяться и в других странах, вместе с регулированием потребления алкоголя и табака.

Британские и китайские ученые провели исследование, чтобы оценить влияние китайского закона на физическую активность детей. Закон регулирует время доступа детей к онлайн-играм, количество домашнего задания и нагрузку от репетиторов. Исследование показало, что у детей сократилось время сидячего образа жизни на 13,8 процента, а время перед экранами снизилось на 6,4 процента.

В Китае большое количество школьников тратит время на игры и просмотр видео в ущерб сну и физической активности. В ответ на это правительство Китая ввело правила, ограничивающие домашнее задание и доступ к онлайн-играмам для молодежи.

Исследование было проведено на группе из 7054 детей и подростков в Китае. Результаты показали, что дети стали проводить меньше времени в сидячем положении и перед экранами после введения закона. Среднее сокращение сидячего образа жизни составило 46 минут, а время перед экранами снизилось на 10 минут.

Особенно выраженный эффект был замечен у детей из групп высокого риска, таких как учащиеся средних школ и городских школ. Введение закона оказало большее влияние на них, чем на детей из групп низкого риска, таких как учащиеся начальных школ и сельских школ.

Ученые считают, что введение законодательства оказало положительное влияние на снижение сидячего образа жизни и различных видов малоподвижного поведения у детей и подростков в Китае.