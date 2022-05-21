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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 поступит в продажу 24 мая 2022 года

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Ранее в Китае засветился новый Xiaomi Mi Band 7 и даже стала известна его цена.

Сегодня китайская компания распространила в сети официальные изображения браслета и сообщила, что новинка будет представлена и станет доступна для заказа уже 24 мая.

В отличие от предшественника новый Xiaomi Mi Band 7 получил увеличенный до 1,62 дюйма экран, при этом форму браслета менять не стали.

Представитель компании подтвердил, что в модели будет много функций и режимов, однако не упоминал о наличии встроенного модуля GPS, о котором ранее писали инсайдеры.

Xiaomi Mi Band 7 выйдет на рынок в версии с NFC и без него по цене от 40 долларов.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 поступит в продажу 24 мая 2022 года Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 поступит в продажу 24 мая 2022 года Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 поступит в продажу 24 мая 2022 года

Xiaomi Xiaomi Mi Band 7
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