Фитнес-браслет Huawei Band 6 появился в продаже в России почти за 4 тыс. рублей

Фитнес-браслет от компании Huawei на российском рынке предлагают купить с 29 апреля.

Российский офис Huawei анонсировал новый фитнес-браслет Huawei Band 6.

Это устройство получило прямоугольный безрамочный экран с разрешением 1,47 дюйма. Дисплей устройства выполнен по технологии AMOLED.

Huawei Band 6 будет предлагаться в нескольких вариантах: «графитовый черный», «янтарный восход», «розовая сакура» и «насыщенный зеленый».



С помощью Huawei Band 6 пользователь сможет круглосуточно отслеживать уровень насыщения крови кислородом, следить за сердечным ритмом и менструальным циклом. В браслете есть 11 профессиональных спортивных режимов и 85 настраиваемых.

Заявлено, что на одном заряде браслет проработает до 14 дней.

Старт заказов Huawei Band 6 уже состоялся, а с 13 мая его можно будет приобрести в розничных магазинах по цене 3990 рублей.