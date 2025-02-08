Фирменный процессор Samsung Exynos 2600 может дебютировать в Galaxy S26

Южнокорейское СМИ сообщает, что Samsung Foundry достигла хороших результатов с новым техпроцессом SF2.

Тестовая партия чипа Exynos 2600 показала 30-процентное улучшение производительности, что позволяет предположить, что он может дебютировать вместе с Galaxy S26 в следующем году.

Согласно отчёту The Bell, 3-нм техпроцесс третьего поколения стартовал успешно. Несмотря на то, что цифра «2» в названии может вводить в заблуждение, указывая на 2-нм класс, это не так.

Первоначальные тесты показали значительное повышение производительности, что является хорошим знаком для тестового запуска.

Exynos 2600 может достичь 60% производительности к началу массового производства в конце 2025 года, что повысит шансы его появления в линейке Galaxy S26.

Существует вероятность, что Samsung может отказаться от интегрированного графического процессора AMD Radeon в пользу собственного решения.

Однако флагманские модели, такие как Galaxy S26 Ultra и Galaxy Z Fold 8, могут продолжить использовать Qualcomm. Примерно к концу этого года мы узнаем больше о производительности Exynos 2600, когда Exynos 2500 дебютирует с Galaxy Z Flip 7.

Он должен быть конкурентоспособным по сравнению со Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm и Dimensity 9500 от MediaTek, которые будут производиться по техпроцессу N3P от TSMC.