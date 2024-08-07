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Фирменный логотип Bentley на капоте люксовых машин превратится в дрон

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Bentley, производитель автомобилей класса люкс, подал патент на модель с интегрированными дронами.

Фирменный логотип Bentley на капоте люксовых машин превратится в дрон

Согласно патенту, дрон будет скрыт в передней части автомобиля и скрываться под культовым логотипом бренда. Вес дрона составит не более 250 граммов, он будет оснащен четырьмя пропеллерами. Заряжать отдельно дрон не потребуется, так как зарядка для него будет встроена в машину.

Дрон сможет выполнять различные задачи, включая поиск оптимальных маршрутов, предупреждение об авариях и помощь в поиске парковочных мест.

Фирменный логотип Bentley на капоте люксовых машин превратится в дрон

Кроме того, Bentley рассматривает использование дронов для мониторинга дорожного движения, экстренных вызовов и определения местоположения автомобиля. Патент также описывает возможности управления дроном с помощью мобильных устройств.

Хотя неясно, будет ли этот концепт реализован в серийном производстве, высокая степень детализации патента свидетельствует о возможном будущем внедрении таких технологий.

 

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