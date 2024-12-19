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Фирменный ИИ в обновлении iOS 18.2 перегревает устройства Apple

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На прошлой неделе Apple выпустила обновление iOS 18.2, которое включает пакет Apple Intelligence, вводящий функции на основе искусственного интеллекта. Однако некоторые пользователи iPhone начали сообщать о перегреве своих устройств при использовании определённых функций.

После выхода обновления на Reddit появились сообщения о том, что функции генеративного ИИ, такие как Image Playground и Genmoji, вызывают перегрев и проблемы с производительностью.

Например, Image Playground позволяет создавать и редактировать изображения, но многие пользователи заметили, что при её использовании устройства быстро нагреваются. Genmoji также вызывает зависания интерфейса, особенно на моделях iPhone 15 Pro и Pro Max, в то время как на iPhone 16 проблем меньше.

Кроме того, перегрев наблюдается и при использовании приложения «Фото», и это касается как iPhone 15, так и iPhone 16. Также сообщается о сокращении времени автономной работы после обновления.

Основная причина таких проблем может заключаться в том, что функции ИИ работают в автономном режиме, что увеличивает нагрузку на аппаратное обеспечение.

Apple выбрала этот подход, чтобы сохранить конфиденциальность, не отправляя изображения на внешние серверы. Однако это может привести к перегреву и сокращению времени работы от батареи.

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