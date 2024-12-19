Фирменный ИИ в обновлении iOS 18.2 перегревает устройства Apple

На прошлой неделе Apple выпустила обновление iOS 18.2, которое включает пакет Apple Intelligence, вводящий функции на основе искусственного интеллекта. Однако некоторые пользователи iPhone начали сообщать о перегреве своих устройств при использовании определённых функций.

После выхода обновления на Reddit появились сообщения о том, что функции генеративного ИИ, такие как Image Playground и Genmoji, вызывают перегрев и проблемы с производительностью.

Например, Image Playground позволяет создавать и редактировать изображения, но многие пользователи заметили, что при её использовании устройства быстро нагреваются. Genmoji также вызывает зависания интерфейса, особенно на моделях iPhone 15 Pro и Pro Max, в то время как на iPhone 16 проблем меньше.

Кроме того, перегрев наблюдается и при использовании приложения «Фото», и это касается как iPhone 15, так и iPhone 16. Также сообщается о сокращении времени автономной работы после обновления.

Основная причина таких проблем может заключаться в том, что функции ИИ работают в автономном режиме, что увеличивает нагрузку на аппаратное обеспечение.

Apple выбрала этот подход, чтобы сохранить конфиденциальность, не отправляя изображения на внешние серверы. Однако это может привести к перегреву и сокращению времени работы от батареи.

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