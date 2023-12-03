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Фирменная оболочка Samsung One UI 6 Beta заблокировала рабочий стол смартфонов

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Пользователям смартфонов Samsung, которые столкнулись с багом в бета-версии прошивки One UI 6 Beta, рекомендуется обновиться до стабильной версии как можно быстрее. В бета-версии происходит блокировка рабочего стола и невозможность запуска приложений.

Оказалось, что данная проблема связана с ошибкой в приложении рабочего стола One UI Home версии 15.05.005, включенной в сборку One UI 6.0, основанную на Android 14. Пользователи, которые установили бета-версию, столкнулись с этой ошибкой. В связи с этим Samsung призывает своих пользователей обновиться до стабильной версии One UI 6.0.

Стабильная версия прошивки уже доступна для флагманских моделей Galaxy S21, S22, S23, Galaxy Z Flip5 и Fold5, а также для бюджетных моделей Galaxy A34 и A54 5G в большинстве регионов по всему миру. Рекомендуется обратиться к настройкам устройства и проверить наличие доступного обновления, чтобы установить стабильную версию и избежать проблем, связанных с бета-версией прошивки.

One UI 6 Beta Samsung
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