Фирменная оболочка Samsung One UI 6 Beta заблокировала рабочий стол смартфонов

Пользователям смартфонов Samsung, которые столкнулись с багом в бета-версии прошивки One UI 6 Beta, рекомендуется обновиться до стабильной версии как можно быстрее. В бета-версии происходит блокировка рабочего стола и невозможность запуска приложений.

Оказалось, что данная проблема связана с ошибкой в приложении рабочего стола One UI Home версии 15.05.005, включенной в сборку One UI 6.0, основанную на Android 14. Пользователи, которые установили бета-версию, столкнулись с этой ошибкой. В связи с этим Samsung призывает своих пользователей обновиться до стабильной версии One UI 6.0.

Стабильная версия прошивки уже доступна для флагманских моделей Galaxy S21, S22, S23, Galaxy Z Flip5 и Fold5, а также для бюджетных моделей Galaxy A34 и A54 5G в большинстве регионов по всему миру. Рекомендуется обратиться к настройкам устройства и проверить наличие доступного обновления, чтобы установить стабильную версию и избежать проблем, связанных с бета-версией прошивки.