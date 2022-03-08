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Firefox на iOS получил настраиваемую панель поиска, похожую на Safari

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Firefox 98 для устройств iOS представляет новый настраиваемый мобильный интерфейс в виде настраиваемой панели поиска, которую можно установить внизу или вверху экрана iPhone.

Это приводит мобильный браузер Firefox в соответствие с Safari, который получил возможность перемещать панель поиска вверх или вниз с iOS 15 . Apple в ‌iOS 15‌ подправила дизайн Safari и первоначально внесла изменение, которое навсегда поместило панель поиска в нижнюю часть приложения, но это было непопулярным и в конечном итоге отступило, и теперь пользователи ‌iPhone‌ и iPad могут выбирать свою предпочтительную ориентацию.

В Firefox 98 также представлены новые обои для мобильных устройств, вдохновленные фильмом Disney+ «Краснея», причем обои доступны благодаря партнерству с Disney.

Firefox для iOS можно бесплатно загрузить из App Store.

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