Firefox 89 для Mac выпущен с более чистым дизайном, мультисенсорным масштабированием и многим другим

Сегодня Mozilla объявила о публичном выпуске Firefox 89 для macOS с переработанным и модернизированным основным интерфейсом просмотра.

Последняя версия браузера имеет упрощенную панель инструментов с удаленными менее часто используемыми элементами, что позволяет сосредоточить внимание на наиболее важных элементах навигации. Меню и подсказки также были оптимизированы в Firefox, чтобы иметь более чистый дизайн и более понятный язык. Более последовательный стиль распространяется на многие другие элементы браузера.

Firefox 89 также имеет плавающие вкладки, которые содержат информацию и другие подсказки, когда они вам нужны, например, визуальные индикаторы для управления звуком.

Для пользователей macOS Firefox 89 теперь имеет знакомый эффект «эластичной» прокрутки, используемый во многих других приложениях. Легкая подпрыгивающая анимация будет указывать на то, что вы достигли конца страницы во время прокрутки.

Еще одна функция, добавленная для пользователей macOS, — это поддержка «интеллектуального масштабирования» с несколькими касаниями. Пользователи могут дважды нажать двумя пальцами на трекпаде или одним пальцем на Magic Mouse, чтобы приблизить содержимое под курсором в фокус. Этот мультитач-жест уже давно поддерживается браузером Safari от Apple по умолчанию, а также Google Chrome.

Контекстные меню Firefox 89 теперь встроены в macOS и поддерживают темный режим.

Источник — Astera.