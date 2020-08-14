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Firaxis Games выпустила игру Civilization 6 для Android-устройств

14.08.2020 15:05

Для устройств Apple эта игра доступна с 2017 года, а вот владельцы Android-устройств не могли в нее поиграть.
С недавнего времени Civilization 6 стала доступна для Android-устройств, о чем рассказали представители Firaxis Games.

Таким образом, популярная пошаговая стратегия теперь доступна не только для консолей, ПК, техники Apple, но и появилась на устройствах под управлением Android.

Скачать игру предлагают из Google Play и более того, в ней первые 60 уровней будут бесплатными.

Желающим играть дальше предложат внести оплату в размере 20 долларов.

Еще в игре будут дополнения Rise and Fall и Gathering Storm, за которые тоже попросят заплатить деньги.

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