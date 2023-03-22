Финская компания Supercell заблокирует Brawl Stars и другие игры в России

Clash of Clans от студии Supercell в России без VPN уже не работает, другие проекты разработчиков скоро тоже прекратят запускаться на мобильных устройствах пользователей.

Студия Supercell объявила о скором прекращении поддержки проектов Clash of Clans, Clash Royale и Brawl Stars в России и Белоруссии. Отключить игроков от данных проектов планируют весной 2023 года.

Решение закрыть доступ к Clash of Clans, Clash Royale и Brawl Stars в России и Белоруссии является ответом на продолжающуюся спецоперацию РФ на Украине.

Напомним, Supercell удалила игры из российских App Store и Google Play еще весной прошлого года.