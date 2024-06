Как прийти в инвестиции: интервью с Юлией Кузнецовой

С чего начать инвестирование? Нужно ли специальное образование? И чего стоит придерживаться начинающим инвесторам? Поговорили об этих и других вопросах с Юлией Кузнецовой, основателем и генеральным директором ООО Международный онлайн-университет инвестиций «Финансология».

Для начала расскажите о старте своей карьеры в финансах. С чего начался ваш путь?

Свою первую должность в найме я получила ещё в 1998 году. В течение 10 лет работы в холдингах, системообразующих компаниях экономики РФ в золотодобывающей, машиностроительной и нефтеперерабатывающей отраслях я занимала должности заместителя финансового директора, директора департамента бюджетирования, вела бюджеты холдинга, состоящего из 11 разных компаний, финансового директора. Сейчас все эти навыки помогают мне правильно оценивать компании с точки зрения фундаментального и финансового анализа и инвестирования в них.

Как и когда вы пришли в сферу инвестиций?

В инвестиции как частный инвестор я пришла в 2008 году. В 2007 стала обучаться самостоятельно, в 2009 году, когда мне было 30 лет, я закончила своё первое обучение в ОАО «ФИНАМ». Когда я познакомилась с Андреем Шеметовым, директором брокерской компании «Атон», то получила огромный заряд мотивации — меня заинтересовала его деятельность. Я в это время работала в найме в вагоностроительной компании в Мордовии заместителем финансового директора, отвечала за бюджетирование 11 компаний.

Каковы ваши регалии сегодня, спустя почти 15 лет работы в инвестициях?

Я имею более 20 лет опыта работы в управлении финансами, поскольку до ухода в инвестиции работала в найме. На сегодняшний момент у меня 7 образований в сфере финансов и множество сертификатов. Упорство, желание быть одним из лучших специалистов в области, а впоследствии и опыт помогли мне стать инвестиционным советником ЦБ РФ, президентом Ассоциации финансовых и инвестиционных советников фондового рынка, членом экспертного совета ЦБ по защите прав розничных инвесторов, профессиональным коучем ICI, бизнес-аналитиком и основать онлайн-университет инвестиций «Финансология». Моя миссия — повышение уровня финансовой грамотности людей за счёт профессионального подхода к инвестициям и финансам, а также борьба с мошенниками. Именно эту миссию я реализую через образовательные курсы, имею несколько лицензий, выданных мне на образовательную деятельность, а также в данный момент времени обучаюсь в аспирантуре МГУ на экономическом факультете и пишу диссертацию о регулировании методов поведенческого надзора на финансовом рынке РФ.

Вы говорите о 7 образованиях, какие университеты вы оканчивали и по каким направлениям?

В 2001 году я получила диплом с отличием в МГСУ по специальности «Финансы и кредит», квалификации «Экономист», а после 2 образования MBA в London Metropolital University и бизнес школе «Мирбис». В 2006 году стала обладателем сертификата Международного бухгалтера от РАУ АНХ, а 2 года спустя получила второе высшее в Московской международной высшей школе бизнеса по направлению «Менеджмент». Ещё в 2007 году получила диплом АССА по международной финансовой отчётности, степень МВА в МИРБИС по направлению «Стратегический менеджмент», а в 2010 году — MBA London Metropolitan University. В 2018 году прошла профессиональную переподготовку НИУ ВШЭ по программе «Бизнес-аналитика», потом степени МВА в Open European Academy of Economics and Politics и The Higher School Teachers European Society. В 2021 году получила диплом лучшего аспиранта Финансового Университета 2 степени, дополнительное профессиональное образование в области бизнес-консультирования и профессионального коучинга в РУДН. У меня есть сертификаты специалиста фондового рынка, финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельностью форекс, по клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов, по деятельности по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Учиться я люблю и считаю, что хороший специалист должен не только иметь опыт, но и получать непрерывное образование в течение своего карьерного пути — этим руководствуюсь и в своей жизни.

Вы основатель онлайн-университета инвестиций. Расскажите о нём подробнее.

В Международном онлайн-университете инвестиций любой желающий может обучиться по профессиональным образовательным программам по инвестированию, после которых сможет обеспечить себе хороший пассивный доход. Программы и тренинги в нём разные и охватывают несколько областей. Например, в рамках курса «Финансовая таблетка от бедности» я учу грамотно управлять своими финансами, сохранять и приумножать заработанное, планировать финансовые потоки, несмотря на кризисы и сложные экономические ситуации, а также защищать свой капитал от инфляции и мошенников. А программа «Реальный инвестор» за 3–6 месяцев поможет научиться правильному инвестированию и с нуля сформировать собственный источник пассивного дохода при поддержке экспертов. Это флагманский курс, в котором я собрала все базовые знания и информацию за 20+ лет опыта с самой актуальной и эффективной программой по управлению финансами и инвестированию. Также в университете можно пройти курс по опционам, научиться работать на фондовом рынке и получать консультации специалистов, освоить профессию финансового советника и многое другое. На сегодняшний момент обучение в Международном университете инвестиций прошли свыше 40 000 учеников из более чем 20 стран мира. Мои ученики в течение года после обучения увеличивают свой капитал до $5 млн. Разумеется, университет имеет аккредитацию как в России, так и на международном уровне. Также у него есть 3 российских образовательных лицензии и 1 европейская.

Каковы ваши экспертные области на сегодняшний момент?

Инвестиции в ценные бумаги и фонд, трейдинг на фондовой бирже, стратегии и инструменты инвестирования, фундаментально-технический анализ компании, анализ котировок, законодательство в сфере инвестиций, финансовая грамотность, онлайн-образование и запуск авторских обучающих онлайн-курсов и марафонов. Я являюсь спикером ведущих инвестиционных событий и площадок, колумнистом, ведущей программы «Личный счёт» на РБК инвестиции, а также автором книги «Деньги всегда. Из точки А к финансовой свободе». Также я преподаю в МГУ, официально трудоустроена с 2023 года, участвовала в качестве спикера в отраслевых мероприятиях, например, Международной премии «Главные женщины», Investment Leaders Forum, форум «Просто капитал» Промсвязьбанка, Synergy Woman Forum, Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы функционирования финансовой системы России» и бизнес-форуме Two Capitals. Также в 2019 году я основала компанию «Фридом инвест Финансовый инжиниринг». Компания вошла в реестр инвестплатформ и выдаёт инвестиционные рекомендации инвестиционными советниками в реестре ЦБ.

Расскажите о платформе «Фридом инвест Финансовый инжиниринг» подробнее.

Это первая платформа от аккредитованных инвестиционных советников. На ней человек может обратиться к эксперту, который проанализирует рынок под его ситуацию и даст рекомендации для достижения конкретных финансовых целей. Работа на ней очень проста. Необходимо зайти на сайт и зарегистрироваться по номеру телефона, заполнить форму верификации, пройти тест на определение риск-портфеля, чтобы финансовый советник смог дать более точные рекомендации, а дальше выбрать эксперта.

Вы не только советник и лектор, но и инвестор. Поделитесь своими личными успехами в этой области.

У меня есть 4 активных портфеля у разных брокеров. За время инвестирования я с нуля создала 3 бизнеса и активы на $7 млн.

На ваш взгляд, с чего начинать молодым инвесторам сегодня?

Всё зависит от целей и финансовых возможностей. Для начала стоит определить сумму инвестиций и риск-портфель, а далее понять, хотите вы сохранить капитал или же преумножить его. В первом случае следует обратиться к облигациям, а во втором — акциям, опционам и ПИФам. Помните, что заходить в инвестиции без подготовки — очень рискованно. Необходимо понимать структуру и правила рынка, иначе портфель быстро потеряет в цене, а вы лишитесь мотивации и шанса на прибыль.

Как инвестировать с минимальными рисками?

Вариантов немного. Вы можете начать обучение и глубоко погрузиться в сферу — это займёт какое-то время, но и результат того стоит. Для этого можно выбрать специальную школу, университет или частного преподавателя. Если вы хотите быстрее, то можно обратиться к финансовому советнику, например, в ЦБ РФ. Там специалист «проведёт вас за ручку» до поставленной цели. Также существует ряд наименее рискованных инструментов инвестирования. Это облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных эмитентов. А вот опционы уже имеют высокую степень риска. Однако чем выше риск, тем больше доходность. Именно поэтому я говорю о важности образования. Если вы хотите быть в курсе инвестиционных тенденций, то нужно постоянно держать руку на пульсе мировой и местной экономики, а также постоянно расти как эксперт.

На что стоит обратить внимание при выборе преподавателя, школы?

Выбирайте практиков. Теория — это хорошо, но реальный опыт ничем не заменить. Такие эксперты могут дать реальные советы, поделиться интересными кейсами и быстро поднять вас на совершенно другой уровень в финансах. Это правило универсально, на мой взгляд, в любой профессии. Например, интерн в больнице тоже прекрасно знает теорию, но отсутствие многолетней практики в особо сложных случаях может ставить его в тупик, и тогда он идёт за советом не к своему сокурснику, а к более опытному врачу — это абсолютно нормально и более эффективно.

Дайте несколько советов начинающим инвесторам.

Самое «классическое» правило в инвестициях — «не кладите все яйца в одну корзину». Помните о диверсификации вашего капитала — именно она даёт стабильность и обеспечивает высокий доход. Проще говоря, инвестируйте в разные активы. Также учитесь у практиков, как я говорила выше. И не бойтесь больших денег. Наши установки могут вгонять нас в страх перед высоким доходом, из-за чего вы будете не только морально, но и физически отталкивать от себя прибыль: бояться рисковать, пробовать новые инструменты и расти. Эти проблемы можно проработать с психологом или коучем.

Об эксперте

Юлия Кузнецова — основатель и генеральный директор ООО «Международный онлайн-университет инвестиций», лауреат XVIII Премии «Финансовая элита России 2023» в номинации «Инвестиционный советник года». Эксперт имеет 16-летний опыт в инвестициях, благодаря чему создала капитал в 7 млн долларов с нуля. Инвестициями в недвижимость Юлия занимается с 2004 года. Уже более 10 лет Юлия получает инвестиционный доход от сдачи недвижимости в аренду, купив более 8 участков земли. Также эксперт выделила 90 гектаров земли в частную собственность под порт в Таманском заливе, заработав свои первые $300 тыс. на этой инвестиции.