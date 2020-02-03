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Финальные цены на смартфон Poco X2 слили в сеть до анонса

03.02.2020 23:54

Презентация нового смартфона состоится 4 февраля, а накануне анонса в Сеть слили стоимость всех его конфигураций.
Финальные цены на смартфон Poco X2, который предложат в трех версиях, слили в сеть до анонса, и они как выяснилось, оказались больше ожидаемого.

Так, вариант смартфона 6/64 ГБ обойдется в 224 доллара, тогда как ранее предполагали, что минимальная стоимость составит 209 долларов.

Версия 6/128 ГБ обойдется покупателям в 238 долларов, а самая мощная конфигурация – 8/128 ГБ получит ценник 266 долларов.

Уже известно, что в Poco X2 будет установлен 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц.

За автономную работу аппарата будет отвечать аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки. Основная камера новинки получит четыре модуля, среди которых будут датчики на 64, 8, 2 и 5 Мп.

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