Финальную версию iPhone 13 Pro от Apple представили на качественных рендерах

Авторитетный источник распространил в сети качественные рендерные изображения, на которых представлен смартфон iPhone 13 Pro.

Презентация линейки флагманских смартфонов состоится только в сентябре, но источник утверждает, что на изображениях представлен финальный дизайн смартфона.

Как ожидается, главной особенностью аппарата в отличие от предшественника станет уменьшенная «монобровь», а этого компании удалось добиться за счет уменьшенных компонентов фронтальной камеры.

Также сообщается, что основная камера получит три сенсора, а при этом сам модуль камеры окажется больше.

Что касается самих датчиков, то в камере будет два сенсора на 12 Мп и лазерный дальномер. iPhone 13 Pro будет иметь процессор Apple A15 и модем Qualcomm Snapdragon X60 5G.

Что касается экрана, то в смартфоне установят LTPO-дисплей с частотой обновления 120 Гц от Samsung. Объём встроенной памяти составит 1 ТБ.