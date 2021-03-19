Финальная часть саги DOOM Eternal: The Ancient Gods уже в продаже

Вторая часть DLC небезызвестного шутера DOOM Eternal: The Ancient Gods уже в продаже.

С 18 марта дополнение можно приобрести на PC через Steam, а также на консоли PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Вторая часть с подзаголовком The Ancient Gods повествует историю о том, как главный герой собирает армию для финального боя с тёмным лордом.

Игроку нужно пройти 3 локации, среди которых руины древней цивилизации, космические пейзажи и разрушенные Земли, одолев несколько новых монстров и приспешников тёмного лорда.

Как только геймер доберётся до портала в последнюю цитадель ада, будет возможность сразиться с боссом всей DOOM Eternal.