Фил Спенсер прокомментировал эксклюзивность Elder Scrolls 6 на Xbox

Глава игрового подразделения, Фил Спенсер, обсудил вопрос о том, будет ли игра The Elder Scrolls 6 эксклюзивом для Xbox. После релиза Starfield на этой неделе, следующая игра от Bethesda Game Studios станет новым воплощением давней фэнтезийной ролевой серии.

В интервью с Bloomberg на этой неделе Фил Спенсер был спрошен о том, будет ли Elder Scrolls 6 также эксклюзивной игрой, и как Microsoft оценивает свою стратегию выпуска. Он отметил, что они рассматривают каждый конкретный случай с играми, которые разрабатывают. Их цель — сделать игры доступными на различных платформах, включая консоли Xbox, ПК и даже через облачные сервисы, что позволяет играть на практически любом устройстве с подключением к интернету.

В предыдущем интервью ноября 2021 года Спенсер выразил предположение, что Elder Scrolls 6, возможно, не будет доступна на PlayStation, подчеркнув, что стратегия эксклюзивности не означает умалять значение других платформ. Однако в июле, в рамках судебного разбирательства Microsoft с FTC, Спенсер сформулировал свои слова не совсем однозначно относительно того, делал ли он ранее публичное заявление о том, что игра будет доступна исключительно для Xbox.