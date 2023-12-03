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Фил Спенсер доложил о 12 млн опробовавших Starfield и уверенности в будущем проекта

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

На конференции CCXP в Сан-Паулу, Бразилия, генеральный директор Microsoft Gaming, Фил Спенсер, поделился интересной информацией об игре Starfield от студии Bethesda. Он заявил, что уже более 12 миллионов игроков опробовали эту игру.

В своем выступлении Спенсер также объявил о выходе дополнения Shattered Space для Starfield и указал, что фанаты получат инструментарий для создания модов, чтобы создавать собственный контент, что является важным аспектом для игр. Он выразил уверенность в том, что Starfield будет оставаться в центре внимания еще много лет.

Starfield — это масштабная ролевая игра от Bethesda, действие которой разворачивается в космосе. Игра получила положительные отзывы критиков, однако некоторые геймеры до сих пор высказывают критику по отношению к игре.

Напомним, что Starfield была выпущена 6 сентября на ПК, Xbox Series и доступна в сервисе Game Pass.

Starfield
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