FIFA 22 поступит в продажу 1 октября 2021 года

Издатель EA опубликовала трейлер FIFA 22 и начал прием заказов на игру, также была озвучена дата ее выхода.

FIFA 22 получила технологию HyperMotion, которая как заявляют разработчики, улучшит анимацию и поведение напарников.

Для более реалистичной игры подразделение EA Canada вела запись сразу 22 футболистов и использовала ИИ для дальнейшего улучшения.

Новые технологии будут доступны на новом поколении консолей и Google Stadia.

FIFA 22 будет стоить дороже предыдущих версий. Так, по предзаказу в магазине PS5 игру можно приобрести за 5499 рублей, такая же цена выставлена и в магазине Xbox для текущего поколения консолей.

В Steam проект стоит 3499 рублей, а для PS4 и Xbox One новый футбол можно заказать за 4899 рублей.

