Ferra: флагманский смартфон Xiaomi 14 потяжелел на 10 грамм

После того как китайский технологический эксперт Чен Чжен опубликовал, а затем удалил пост на Weibo, на котором были изображены фотографии еще не вышедшего смартфона на базе Android, интерес к предстоящему релизу Xiaomi 14 значительно возрос. Средства массовой информации предполагают, что речь идет о стандартной модели Xiaomi 14.

В удаленном сообщении Чена говорится, что новый смартфон будет предлагаться в двух вариантах веса: 199,2 г и 194,2 г. Вероятно, устройство будет иметь заднюю панель из полиуретановой кожи и стеклокерамики, что схоже с его предшественником Xiaomi 13.

Сравнив вес нового устройства с Xiaomi 13, можно отметить, что Xiaomi 14 будет тяжелее примерно на 10 граммов. Это увеличение веса может быть обусловлено различными факторами, такими как более крупный сенсор камеры, увеличенная емкость аккумулятора или даже введение объектива Leica Summilux в конструкцию.