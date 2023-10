Ferra: Эксперт сравнил видеокарты RTX 3060 12 ГБ и RTX 4060 8 ГБ в разных играх

Были проведены тесты видеокарт RTX 3060 и RTX 4060 в связке с процессором Ryzen 5 7600X. Ниже представлены более подробные характеристики каждой из моделей видеокарт.

В начале тестирования была выбрана игра The Last of Us с максимальными настройками графики. В разрешении Full HD средний показатель кадров в секунду составил 69 с RTX 3060 и 83 с RTX 4060. Разница между ними составила 20%. В 1440p результаты были следующими: 49 к/с и 58 к/с соответственно, разница составила 18%.

Далее была протестирована игра Call of Duty с высоким пресетом. В разрешении 1080p удалось достичь 108 к/с и 136 к/с с RTX 3060 и 4060 соответственно, разница составила 26%. В 1440p — 81 к/с и 100 к/с соответственно, разница составила 23%.

В целом, во всех протестированных играх, разница в среднем FPS между RTX 4060 и RTX 3060 в разрешении 1080p составила 21% (540 к/с и 448 к/с соответственно), а в разрешении 1440p — 18% (372 к/с и 314 к/с).

Характеристики игровых сборок:

Процессор: AMD Ryzen 5 7600X

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4060 Palit Dual OC / Nvidia GeForce RTX 3060 12GB KFA2

Материнская плата: Gigabyte b650 Aourus elite AX

Оперативная память: DDR5 32GB T-Create 6000 cl 38 (oc 6200 cl 30\fclk 2066)

Система охлаждения: Deepcool lt720

Корпус: Deepcool CH560 DIGITAL

Блок питания: Deepcool PX1200g

Накопитель: Kingston kc 3000.