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Фейковое приложение Т-Банка в App Store больше месяца обманывает россиян

Автор На чтение 1 мин Просмотров 308 Опубликовано

В магазине приложений Apple появилось фальшивое приложение, которое выдает себя за сервис Т-Банка. Люди, думая, что это связано с банком, скачивают его на свои устройства. Но это приложение — обман. Оно не имеет никакого отношения к банку и создано для мошенничества.

Это фальшивое приложение уже доступно в магазине уже более месяца, начиная с 22 мая 2024 года. Разработчиком указан некий Nguyen Thi Hong Van, о котором ничего неизвестно.

Несмотря на то, что это обман, оно имеет высокий рейтинг — 4,0 из 5. В описании приложения говорится, что оно помогает планировать покупки и контролировать бюджет.

Люди, которые установили это фальшивое приложение, оставляют негативные комментарии в магазине приложений. Они сообщают, что при попытке войти в приложение оно перестает работать и показывает серый или белый экран.

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