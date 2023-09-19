Фейковое приложение банка «Тинькофф» появилось в App Store

В официальном магазине App Store для iOS появилось фейковое приложение «Тинькофф банка», которое могло ввести клиентов в заблуждение из-за схожего названия — TBank App и визуального оформления.

При попытке найти оригинальное приложение «Тинькофф» в поиске, первым предлагалось это фейковое приложение, без указания принадлежности к банку.

Представитель поддержки «Тинькофф» подтвердил журналистам ТАСС, что данное приложение не разрабатывалось банком и не гарантирует безопасность персональных данных. Было рекомендовано не скачивать и не использовать его.

Кроме того, напомнили, что оригинальное мобильное приложение «Тинькофф» можно установить только через официального представителя банка, а не из App Store.