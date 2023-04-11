ФБР США: хакеры могут взламывать гаджеты через USB-зарядки в отелях, аэропортах и ТЦ

Специалисты не рекомендуют использовать общедоступные USB-порты для зарядки своих гаджетов.

Федеральное бюро расследований США через социальную сеть Twitter (заблокирован в России) предупредила пользователей о том что хакеры могут взламывать и устанавливать на устройства вирусы через USB-порты для зарядки, которые доступны в общественных местах.

Специалисты посоветовали пользователям заряжать свои гаджеты через внешние аккумуляторы или воспользоваться обычной розеткой, но для этого в общественном месте нужно будет подключать собственный блок питания.