ФБР без помощи Apple взломало iPhone террориста

ФБР уже не раз обвиняло американскую компанию Apple в содействии убийцам, а причиной тому является защита смартфонов от взломов, которая регулярно улучшается и дорабатывается.

В некоторых случаях специалистам ведомства требуется срочная разблокировка и взлом смартфонов, но в компании Apple никак не помогают им, заявляя, что они полностью защищают данные своих клиентов. Впрочем, в отдельных случаях Apple все-таки помогает ФБР.

При этом периодически в Сети появляются сообщения, что ФБР удается взламывать смартфоны без содействия Apple.

Как сообщает CNN, недавно ведомству удалось разблокировать один из двух защищённых паролем iPhone, владельцем которых был виновник стрельбы на военно-морской базе Пенсакола во Флориде в декабре 2019 года. На разблокировку ушло несколько месяцев.

Есть данные, что этими устройствами были iPhone 7 и iPhone 5. В этом случае Apple предоставила только данные в сервисе iCloud, но данные для доступа к памяти самого смартфона она давать отказалась, ссылаясь на то, что это предоставляет угрозу национальной безопасности.