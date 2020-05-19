ФБР без помощи Apple взломало iPhone террориста

Меню
Поиск

USD/RUB: 72.98 EUR/RUB: 78.94 BTC/USD: 8756.9

19 июня : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

ФБР без помощи Apple взломало iPhone террориста

19.05.2020 16:32

ФБР уже не раз обвиняло американскую компанию Apple в содействии убийцам, а причиной тому является защита смартфонов от взломов, которая регулярно улучшается и дорабатывается.
В некоторых случаях специалистам ведомства требуется срочная разблокировка и взлом смартфонов, но в компании Apple никак не помогают им, заявляя, что они полностью защищают данные своих клиентов. Впрочем, в отдельных случаях Apple все-таки помогает ФБР.

При этом периодически в Сети появляются сообщения, что ФБР удается взламывать смартфоны без содействия Apple.

Как сообщает CNN, недавно ведомству удалось разблокировать один из двух защищённых паролем iPhone, владельцем которых был виновник стрельбы на военно-морской базе Пенсакола во Флориде в декабре 2019 года. На разблокировку ушло несколько месяцев.

Есть данные, что этими устройствами были iPhone 7 и iPhone 5. В этом случае Apple предоставила только данные в сервисе iCloud, но данные для доступа к памяти самого смартфона она давать отказалась, ссылаясь на то, что это предоставляет угрозу национальной безопасности.

ФБР взломало новый iPhone с помощью устройства GrayKey

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги