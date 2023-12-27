Фаррух Шукуров: Выбор эксперта – это доверие, основанное на фактах

Фаррух Шукуров, руководитель аналитического агентства Releven.io, рассказал о том, как не ошибиться при выборе эксперта.

Люди обращаются к экспертам за профессиональным мнением и помощью в решении сложных задач или просто для получения качественной консультации. Однако неправильный выбор эксперта — путь к потере не только времени, но и денег. Некомпетентные рекомендации фейкового эксперта или мошенника всегда являются предпосылкой к финансовому краху и утрате доверия в профессиональной среде.

При выборе экспертов и консультантов люди привыкли доверять рекомендациям. Сегодня, просто хороших рекомендаций от друзей недостаточно. То, что еще вчера работало успешно, сегодня может вообще не приносить результата. Фаррух Шукуров провел анализ критериев проверки эксперта и представил практическое руководство для пользования. Проверку эксперта на компетентность Шукуров разделил на две части: предварительная проверка до фактической встречи и конкретные вопросы, которые стоит задать уже при личном общении с экспертом.

Справка: Фаррух Шукуров, является признанным экспертом в разработке IT-продуктов, охватывающих финансовый сектор, блокчейн и SaaS. Его компетенции в менеджменте и построении процессов, подтверждены эффективнымистратегиями продаж и маркетинга, и выводе проектов на международные рынки. В своей практике Шукуров использует эффективные инструменты масштабирования бизнеса, и специализируется на интеграции геймификации рутинных процессов для повышения пользовательского вовлечения и продуктивности.

Здравствуйте, Фаррух! Вы предлагаете разделить процесс проверки эксперта на две части: предварительную проверку и конкретные вопросы при встрече с экспертом. почему нужен именно такой подход?

Фаррух Шукуров: Предварительная проверка поможет сохранить ваше время, так как половина проверяемых экспертов зачастую не соответствуют критериям даже на этом уровне. Особенностью предварительной проверки является использование информации из открытых источников, в которой выделил 5 ключевых пунктов

1. Изучите аккаунты эксперта в социальных сетях. Обратите внимание на активность, количество подписчиков, реакции на его публикации и то, как он представляет себя в социальных медиа.

2. Упоминания в СМИ и корпоративных сайтах: Поищите упоминания эксперта в СМИ, на тематических порталах и корпоративных сайтах.

3. Юридические документы и реестры судебных решений: Исследуйте наличие упоминаний эксперта в юридических документах и открытых международных реестрах.

4. Видео и интервью: Проверьте, есть ли видеозаписи интервью или выступления эксперта.

5. Сертификаты и кейсы: Поищите информацию о сертификатах об обучении и кейсах, в которых эксперт участвовал.

На что обратить внимания при анализе Социальных сетей эксперта?

Анализ социальных сетей эксперта необходим для поиска информации о его деловой активности. Для начала необходимо найти социальные сети, в которых активен эксперт, и изучить как сам аккаунт, так и публикуемый контент. Хорошим признаком является контент, посвященный деловой активности. Проанализируйте и ответьте себе на вопрос какой образ эксперт формирует о себе в социальных сетях. Вы видите беззаботную жизнь или деловой подход в аккаунтах? Понятно ли вам как человек зарабатывает деньги?

Какие методы можно использовать для анализа упоминаний эксперта в корпоративных источниках, тематических порталах и СМИ?



С помощью поиска по запросам ФИО и названия компаний, ищите любые упоминания. Это могут быть отзывы, публикации в СМИ как позитивные, так и негативные, упоминания на корпоративных сайтах. Смотрите на авторитетность ресурсов. Если негативный отзыв найден в портале, на котором любой человек может оставить отзыв, то достоверность этой информации под вопросом.

Обращайте внимание на позиционирование эксперта в публикациях, так как это может дать основу для дальнейшего поиска. Если вы знаете мобильный номер эксперта, то не лишним будет поиск упоминаний через приложение GetContact.

На что нужно обращать внимание при анализе реестров судебных решений и юридических документов?

Сегодня юридические и прочие реестры дают большой объем разноплановой информации о юридическом статусе проверяемого человека. Проверка необходима чтобы узнать, является ли эксперт руководителем или бенефициаром каких-либо компаний. Существует ли у этих компаний долги, существуют ли судебные решения по человеку или компаниям. Основные параметры, на которые стоит обратить внимание в этом блоке, это партнеры, долги и суды.

Возможно ли, по вашему мнению, проверить профессиональные навыки эксперта уже на этой стадии?

Для проверки профессиональных навыков больше подходит второй этап, когда мы в личном общении имеем возможностьзадавать правильные вопросы. Для предварительной проверки необходимо наличие как видео материалов эксперта такдокументов или свидетельств о профильном образовании. Также вне зависимости от типа эксперта хорошим признаком является его участие в крупных бизнес-проектах по его профилю.

После анализа первых блоков я рекомендую выписать выводы каждого блока об эксперте. Если появились вопросы, то их вы как раз и должны прояснять с экспертом, и не бойтесь задавать неудобные вопросы. Если после анализа у вас не появилось вопросов, и все понятно, то можно смело переходить к следующей стадии — личном общении и определять темы из списка для возможного обсуждения.

— С чего вы рекомендуете начинать общение с экспертом?

Для начала вам нужно понять одну истину “Люди не очень-то и хотят обосновывать и доказывать что-либо” или как говорил Доктор Хаус “Все люди врут”. Поэтому для начала нужно договориться с экспертом о том, что вы будете задавать вопросы и вам нужны на них честные ответы. А далее вы выбираете из моего списка как области, которые желательно прояснить для себя, так и вопросы, которые можно будет задать. Начать рекомендую с вопросов о лучших практиках. Унас в блокчейн и продуктовой индустрии специалисты зачастую оперируют цифрами, и знают цифры конкурентов.

Возможные вопросы из этой области:

• Каким образом компания N привлекла в свои социальные сети 100 000 пользователей?

• Почему вы думаете, что это реальные цифры, как в этом убедиться?

• Спросите эксперта о его методах подтверждения информации и его способности критически оценивать данные.

Важно также задавать вопросы о специфике других игроков на рынке. Так как специалист должен знать лучших из них лично, и использовать лучшие практики, вопросы могут звучать так:

• Назовите две компании, которые вы считаете лидерами рынка. Что способствовало их росту по вашему мнению?

• Какая стратегия помогла компании N выжить и остаться на рынке?

• Почему, по вашему мнению именно тактика компании N помогла им добиться успеха.

• Возмо жно, рост компании N связан с конкретным специалистом?

— Допустим, эксперт ответил на эти вопросы, что дальше?

Далее нам нужно убедиться в навыках работы эксперта с инструментами и наличие методик, чтобы лучше понять подход эксперта к задачам и оценить его профессиональные навыки. Здесь нужно просто запросить информацию о том, чем пользуется эксперт в своей работе и дополнительные детали или примеры использования.

После прояснения инструментов и методик я рекомендую переходить к области проблемы и решений в отрасли. Оценим как аналитические способности, так и примеры практических решений. Это позволяет определить, насколько эксперт компетентен в существующих проблемах и предоставлении конструктивных решений. Только эксперт знает о “подводных камнях” и как лично он решает эти задачи.

Если вы ищете топового эксперта, то вам обязательно нужно спросить его про индустрию и нетворкинг. Как вы уже знаете, наше окружение — это то, что нас определяет как личность. рекомендую использовать следующие вопросы:

• Какие проекты и инициативы, способствующие росту индустрии, вы поддерживали или участвовали в них?

• Кого вы считаете хорошими специалистами в вашей области, и почему? Назовите три его достижения, которые вам нравятся»

• Кого вы лично знаете в компаниях, за успехом которых следите? Знаете ли вы что стоит за их успехом? Как они заняли свою позицию и почему им стоит доверять?

— Возможно ли с помощью этих вопросов убедиться в том, что человек действительно является экспертом?

Возможно. Для этого рекомендую использовать следующий блок вопросов:

• Что вы считаете своим самым крупным достижением, и почему? Этот вопрос позволяет эксперту поделиться своими значимыми достижениями.

• Были ли у вас провалы? Попросите эксперта перечислить самые важные провалы и уроки, которые он из них извлек.

• Кто из экспертов отрасли признал вас как специалиста и за участие в каких проектах?

• После каких проектов у вас появился бэкграунд специалиста вашего профиля, который вы можете доказать?

• Выступаете ли вы публично в роли спикера на конференциях?

• Кого вы консультируете сейчас? Кто мог бы дать ревью на вашу консультацию?

— Очень точные и информативные вопросы, которые помогут более глубоко оценить компетентность эксперта! Спасибо, Фаррух, за вашу ценную информацию и рекомендации!

Всегда рад помочь! Надеюсь, что Данное руководство поможет вам избежать неминуемых финансовых и временных потерь, которые возникнут после выбора неправильного эксперта.