Фантастическая премьера OnePlus 9RT: объем продаж 100 миллионов юаней за 5 минут!

На прошлой неделе , OnePlus провели мероприятие , раскрыв в Китае , чтобы развязать вкладышей OnePlus 9RT и Почки Z2 СПЦ. 9RT стал официальным как обновленная версия OnePlus 9RT, которая стала официальной в начале этого года. Как и было запланировано, он впервые поступил в продажу в 10 часов утра (по местному времени) в Китае сегодня. Через несколько минут после того, как он поступил в продажу, компания выпустила официальное подтверждение того, что продажи 9RT превысили 100 миллионов юаней всего за 5 минут.

OnePlus 9RT доступен для покупки на нескольких платформах, таких как веб-сайт OnePlus China, Jingdong Mall, Tmall, Suning и т. Д. Цена 9RT составляет 3199 юаней (~ 499 долларов) за вариант 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ, 3399 юаней (~ 530 долларов) за модель 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и 3699 юаней (~ 577 долларов) за 12 ГБ. RAM + 256 ГБ для хранения.

Если рассчитать по цене 3399 юаней (577 долларов), компания могла продать около 30 000 единиц 9RT менее чем за пять минут. Он доступен в трех цветах: черном, серебристом и синем.

Характеристики OnePlus 9RT

OnePlus 9RT оснащен 6,62-дюймовым AMOLED панель с конструкцией пуансона отверстиями. Он предлагает разрешение Full HD +, соотношение сторон 20: 9 и частоту обновления 120 Гц. Смартфон оснащен мобильной платформой Snapdragon 888 , оперативной памятью LPDDR5, хранилищем UFS 3.1 и аккумулятором емкостью 4500 мАч. Телефон поддерживает быструю зарядку Warp Charge 65T.

Для селфи у него есть 16-мегапиксельная фронтальная камера Sony IMX471. Тройная камера на задней панели устройства оснащена 50-мегапиксельным объективом Sony IMX766 с поддержкой OIS в качестве основной камеры. Этому способствует 16-мегапиксельный сверхширокий объектив с углом обзора 123 градуса и 2-мегапиксельная макро-камера. В целях безопасности он оснащен встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Устройство загружается под управлением ОС Android 11 на базе ColorOS.