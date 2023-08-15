Фанат Baldurs Gate 3 разработал мод с отсутствием компаньонов

Модификация Lone Wolf для игры Baldur’s Gate III создана фанатом, чтобы позволить игрокам эффективно сражаться и пройти игру без полноценного отряда компаньонов. Эта модификация вдохновлена перком «Одинокий волк» из игры Divinity: Original Sin 2, который предоставляет бонусы герою, если он идет без напарников.

Основные особенности модификации Lone Wolf в Baldur’s Gate III включают:

Двойной опыт, что позволяет персонажу быстрее прокачиваться.

Возможность достичь 20 уровня персонажа, что обычно ограничено до 10 уровня для одиночных игроков.

Увеличенную грузоподъемность для переноски предметов.

Дополнительные навыки, доступные для всех классов персонажей.

Таким образом, модификация создает условия для более сильного и независимого героя, который может справляться с вызовами игры, даже не имея полноценной команды напарников. Важно отметить, что разработчик мода протестировал его только около часа, поэтому возможность успешно завершить всю игру без напарников все еще остается под вопросом.