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Fallout 4 от Bethesda получит бесплатный апдейт для консолей и ПК

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Bethesda объявила о скором выпуске долгожданного некстген-патча для игры Fallout 4.

Согласно объявлению, патч будет доступен с 25 апреля на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Владельцы уже имеющихся копий игры смогут получить обновление бесплатно.

Одной из главных особенностей обновления будет возможность играть на PlayStation 5 и Xbox Series с частотой кадров 60 FPS и выбирать между режимами производительности и качества.

Кроме того, разработчики обещают исправить различные баги в квестах. Компьютерная версия также получит улучшение стабильности, поддержку сверхшироких разрешений и исправления в Creation Kit.

Источник: bethesda

Fallout 4
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