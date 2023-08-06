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Файтинг Killer Instinct получит обновление на свое 10-летие

Автор На чтение 2 мин Просмотров 8 Опубликовано

Фанаты файтингов получили хороший год: крупные франшизы выпускают новые игры, а поклонники Killer Instinct были приятно удивлены на мероприятии EVO 2023. Хотя это не полноценное продолжение, Microsoft объявила о крупном обновлении классического файтинга для Xbox, приуроченном к его 10-летнему юбилею.

Файтинг Killer Instinct получит обновление на свое 10-летие

Это первое изменение баланса игры за последние пять лет, а также обновление включит обновленные серверы, официальную поддержку консолей Xbox последнего поколения и другие улучшения.

Джеймс Годдард, глава Killer Instinct, представил обновление на сцене EVO и сообщил, что Microsoft сотрудничает с Iron Galaxy в разработке этого обновления. Iron Galaxy присоединилась к разработке Killer Instinct после того, как Amazon приобрела оригинального разработчика Double Helix, и выпустила два сезона контента.

Адам Харт из Iron Galaxy, ведущий боевой дизайнер Killer Instinct, поделился, что для команды было удивительно и особенное чувство возможности вернуться к игре, которая так долго оставалась в тени.

Подробности обновления, возможно, будут раскрыты позже, но уже известно, что оно внесет изменения в баланс персонажей, улучшит систему подбора игроков и добавит официальную поддержку 4K для Xbox Series X/S через обратную совместимость. Обновления серверов были объявлены в мае, и устаревшие серверы были перенесены на службы Microsoft Azure PlayFab для более плавного онлайн-геймплея.

Дата выпуска обновления Killer Instinct, посвященного 10-летию, пока неизвестна, но ожидается, что оно появится в конце этого года для подписчиков Xbox One, Xbox Series X/S, ПК и Game Pass. Это обновление принесет новые возможности и улучшения для всех поклонников этой знаковой игровой серии.

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