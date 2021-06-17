Следуя по стопам Apple и Spotify, Facebook на следующей неделе запустит собственную платформу для подкастов, основанную на электронных письмах.

Согласно сообщениям, которые были отправлены владельцам страниц подкастов, Facebook развернет службу подкастов 22 июня, и создатели контента смогут связать RSS-канал своего шоу с Facebook, который будет генерировать сообщения в новостной ленте для всех последующих выпусков.

«Facebook станет местом, где люди смогут наслаждаться, обсуждать и делиться друг с другом любимыми подкастами», — говорится в электронных письмах компании.

Эпизоды подкастов появятся во вкладке «Подкасты». Facebook также предложит создателям подкастов дополнительную функцию, которая позволит слушателям создавать для обмена клипы шоу продолжительностью до одной минуты. Facebook не требует доли прибыли, которую генерируют подкастеры, но в условиях обслуживания указано, что Facebook оставляет за собой право создавать «производные работы» с контентом, распространяемым на его платформе.

.Источник — Astera.