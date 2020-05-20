Facebook запустила сервис создания онлайн-магазинов Facebook Shops

Facebook открыла новый сервис для онлайн-продаж, который получил название Facebook Shops. Как заявляют в компании, площадка должна помочь малому бизнесу, который из-за пандемии сейчас переживает не лучшие времена.

Facebook Shops является полностью бесплатным, и через него предприниматель в Facebook или в Instagram в специальном разделе «бизнес» может открыть магазин для продажи через интернет.

Новая площадка обладает всеми необходимыми инструментами, среди которых оформление интерфейса и установка логотипа.

Покупатель заказ оформить может как в Facebook Shops, так непосредственно на самом сайте продавца, если он у него есть.

Facebook Shops с сегодняшнего дня начинает работу в США, а в социальной сети Instagram его запустят летом.