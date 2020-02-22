Facebook заплатит пользователям за голосовые записи

Facebook неоднократно уже обвиняли в утечке данных пользователей, а так же в ее адрес звучали и другие обвинение касающиеся безопасности.

Поэтому крупнейшая IT-компания в мире решила платить пользователям за их данные.

Facebook пользователям заплатит за голосовые сообщения, которые в дальнейшем будут использовать для улучшения системы распознавания речи.

Для записей компания разработала программу Pronunciations. Для участия в ней пользователю нужно будет создать десять голосовых сообщений и в них обязательно должны быть упоминания имен друзей, причем в записи упоминания имени должно звучать два раза.

Платить будут только за те сообщения, которые соответствуют требованиям, причем оплата будет небольшой.

За 20 сообщений пользователь получит 200 очков в приложении Viewpoints, а 1000 очков уже можно будет обналичить и получить за них 5 долларов.