Facebook заплатит пользователям за голосовые записи

Facebook заплатит пользователям за голосовые записи22.02.2020 17:24
Facebook неоднократно уже обвиняли в утечке данных пользователей, а так же в ее адрес звучали и другие обвинение касающиеся безопасности.
Поэтому крупнейшая IT-компания в мире решила платить пользователям за их данные.
Facebook пользователям заплатит за голосовые сообщения, которые в дальнейшем будут использовать для улучшения системы распознавания речи.
Для записей компания разработала программу Pronunciations. Для участия в ней пользователю нужно будет создать десять голосовых сообщений и в них обязательно должны быть упоминания имен друзей, причем в записи упоминания имени должно звучать два раза.
Платить будут только за те сообщения, которые соответствуют требованиям, причем оплата будет небольшой.
За 20 сообщений пользователь получит 200 очков в приложении Viewpoints, а 1000 очков уже можно будет обналичить и получить за них 5 долларов.
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